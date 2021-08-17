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Глава Роспотребнадзора сообщила о скором появлении пятой российской вакцины от коронавируса

, 16:37 Источник: РИА Новости

Глава Роспотребнадзора сообщила о скором появлении пятой российской вакцины от коронавируса
медик, фото: pixabay.com

В России скоро появится пятая отечественная вакцина против новой коронавирусной инфекции. Об этом во вторник, 17 августа, в ходе круглого стола "Санитарный щит страны – безопасность для граждан" в штабе "Единой России" сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"В Российской Федерации… четыре российских вакцины зарегистрированы, на подходе пятая вакцина. Эта ситуация блокирует распространение вируса", - пояснила она.

Напомним, что в конце июня центр "Вектор" подал документы на регистрацию вакцины "ЭпиВакКорона-Н". Препарат будет выпускаться в виде суспензии для внутримышечного введения в два этапа.

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