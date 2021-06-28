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«Вектор» подал документы на регистрацию вакцины против коронавируса «ЭпиВакКорона-Н»

, 17:58

«Вектор» подал документы на регистрацию вакцины против коронавируса «ЭпиВакКорона-Н»
медик, фото: pixels.com

ФБУН «Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» подал документы на регистрацию еще одной вакцины против новой коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона-Н». Данная информация опубликована в реестре лекарственных средств Минздрава РФ.

«Дата регистрации входящего номера: 28.06.2021... Торговое наименование: ЭпиВакКорона-Н. Вакцина на основе пептидных антигенов для профилактики COVID-19», - говорится в сообщении.

Отмечается, что ЭпиВакКорона-Н будет выпускаться в виде суспензии для внутримышечного введения. Одна доза представляет собой 0,5 миллилитров раствора. Кроме того, Минздрав выдал разрешение на проведение первой и второй фазы клинических исследований этой вакцины от коронавируса. Испытания планируется начать 8 апреля, закончить - 30 сентября 2021 года.

Ранеее разработчик вакцины, директор ГНЦ вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора, доктор биологических наук Ринат Максютов заявил об эффективности препарата «ЭпиВакКорона» против штаммов коронавируса «дельта» и «дельта плюс».

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