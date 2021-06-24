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Разработчик «ЭпиВакКороны» рассказал об эффективности вакцины против штаммов коронавируса «дельта» и «дельта плюс»

, 18:29

Разработчик «ЭпиВакКороны» рассказал об эффективности вакцины против штаммов коронавируса «дельта» и «дельта плюс»
фото: pixabay.com

Вакцина «ЭпиВакКорона» эффективна против штаммов коронавируса «дельта» и «дельта плюс». Об эффективности вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19, созданной в Новосибирске, рассказал разработчик препарата, директор ГНЦ вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора, доктор биологических наук Ринат Максютов.

По словам Максютова, «все мутации, которые вызывают беспокойство - Альфа, Бета, Гамма, Дельта, Дельта плюс не попадают в структуру выбранного пептида».

Выступая на конференции «Глобальные угрозы биологической безопасности», учёный уточнил, что пептид является основой вакцины «ЭпиВакКорона», и он является устойчивым к изменениям.

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