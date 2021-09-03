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NYT: власти США заявили о недостатке данных для разрешения бустерной дозы вакцины против COVID-19

, 22:26 Источник: The New York Times

NYT: власти США заявили о недостатке данных для разрешения бустерной дозы вакцины против COVID-19
шприц, pixabay.com

Власти Соединенных Штатов Америки сообщили о недостатке данных об эффективности бустерной дозы вакцины против коронавируса нового типа, которые были предоставлены компаниями Moderna и Johnson & Johnson.

В Управлении по вопросам качества продовольствия и медикаментов США (FDA) заявили, что для разрешения повторной инъекции информации по препарату Moderna не хватает. Кроме того, компания Johnson & Johnson также не предоставила необходимых сведений.

Подчеркивается, что регулирующим органам требуется больше времени для сбора и анализа необходимых данных и выявления правильной дозировки препаратов для третьей прививки от COVID-19.

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