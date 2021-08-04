Глава ВОЗ Гебрейесус призвал установить мониторинг за бустерными прививками до конца сентября

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4 августа 2021, 16:45 Источник: ТАСС

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, Xinhua

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус в среду призвал установить мониторинг на бустерные прививки от COVID-19 по меньшей мере до конца сентября.

Гебрейесус в рамках брифинга в Женеве 4 августа, заявил, что мировое сообщество должно ввести мораторий на бустерные прививки, по крайней мере до конца первого осеннего месяца.

Гендиректор ВОЗ уточнил, что подобное действие позволило бы направить больше вакцин от коронавирусной инфекции в страны с низкими доходами, испытывающие нехватку препаратов, а также помочь в достижении цели - вакцинировать не менее 10% жителей всех государств планеты до конца сентября.

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