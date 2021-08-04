Аргументы Недели В мире 13+

В EMA заявили, что полная вакцинация – это главный элемент для защиты от всех вариантов COVID-19

, 16:32 Источник: ТАСС

В EMA заявили, что полная вакцинация – это главный элемент для защиты от всех вариантов COVID-19
вакцинация, Cecilia Fabiano/Keystone Press Agency

В Европейском агентстве лекарственных средств и Европейском центре по предотвращению и контролю заболеваний заявили, что полная вакцинация – это главный элемент для защиты от всех вариантов COVID-19.

Согласно последней информации, полная вакцинация любым из одобренных в Европейском союзе препаратов дает возможность обеспечить высокий уровень защиты от тяжелого течения и смерти от коронавирусной инфекции, в частности, от штамма "дельта".

Уточняется, что максимальный уровень защиты достигается после того, как с введения второй дозы препарата прошло от 7 до 14 дней.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ЕТ

В мире

Макрон заявил, что санитарные пропуска во Франции вступят в силу, несмотря на протесты

Макрон заявил, что санитарные пропуска во Франции вступят в силу, несмотря на протесты

Президент Франции Эммануэль Макрон в среду, 4 августа, заявил, что санитарные пропуска в стране будут введены, несмотря на то, что десятки тысяч граждан протестуют против введения данной меры.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью

В мире

Неизвестный мужчина зашел в здание правительства Украины в Киеве и угрожает взорвать гранату

Неизвестный мужчина в среду зашел в здание правительства Украины в Киеве и угрожает гранатой. Телеканал «Украина 24» передает информацию о происшествии. Мужчина предупредил о захвате правительственного здания. Он грозит, что «живым оттуда не уйдет». Судя по видео, нападавший держит похожий на гранату предмет. Полиция Киева выехала на место ЧП.