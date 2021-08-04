В EMA заявили, что полная вакцинация – это главный элемент для защиты от всех вариантов COVID-19

В Европейском агентстве лекарственных средств и Европейском центре по предотвращению и контролю заболеваний заявили, что полная вакцинация – это главный элемент для защиты от всех вариантов COVID-19.
Согласно последней информации, полная вакцинация любым из одобренных в Европейском союзе препаратов дает возможность обеспечить высокий уровень защиты от тяжелого течения и смерти от коронавирусной инфекции, в частности, от штамма "дельта".
Уточняется, что максимальный уровень защиты достигается после того, как с введения второй дозы препарата прошло от 7 до 14 дней.
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