В Дании более 40% детей в возрасте 12-15 лет получили первую дозу вакцин против коронавируса

В Дании не менее 113 648 детей в возрасте 12-15 лет получили первую прививку против коронавируса нового типа. Соответствующую информацию предоставили в Государственном институте сыворотки.
Уточняется, что первую дозу вакцины в Дании получили 41,1% детей в возрасте от 12 до 15 лет. 3 827 человек, или 1,38%, в вышеуказанной возрастной группе иммунизированы полностью.
Отметим, что в стране дети получили возможность начать вакцинацию в середине июля 2021 года. Юным жителям Дании предлагаются на выбор препараты против коронавируса нового типа, созданные компаниями Pfizer и Moderna. Для несовершеннолетних до 15 лет действуют особые правила – они не могут дать согласие на вакцинацию самостоятельно, поэтому на процедуру ребенка должен сопровождать родитель или опекун.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.