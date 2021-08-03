В Дании более 40% детей в возрасте 12-15 лет получили первую дозу вакцин против коронавируса

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3 августа 2021, 20:48 Источник: Ritzaus Bureau

прививка, Nikolay Gyngazov/Global Look Press

В Дании не менее 113 648 детей в возрасте 12-15 лет получили первую прививку против коронавируса нового типа. Соответствующую информацию предоставили в Государственном институте сыворотки.

Уточняется, что первую дозу вакцины в Дании получили 41,1% детей в возрасте от 12 до 15 лет. 3 827 человек, или 1,38%, в вышеуказанной возрастной группе иммунизированы полностью.

Отметим, что в стране дети получили возможность начать вакцинацию в середине июля 2021 года. Юным жителям Дании предлагаются на выбор препараты против коронавируса нового типа, созданные компаниями Pfizer и Moderna. Для несовершеннолетних до 15 лет действуют особые правила – они не могут дать согласие на вакцинацию самостоятельно, поэтому на процедуру ребенка должен сопровождать родитель или опекун.

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