Пульмонолог Карабиненко заявил, что россияне должны сами платить за вакцинацию против COVID-19

Профессор, доктор медицинских наук РНИМУ им. Н.И. Пирогова, пульмонолог, терапевт Александр Карабиненко выразил мнение, что россияне должны платить за вакцинацию от коронавируса нового типа.
По мнению Александра Карабиненко, государству слишком дорого обойдется вакцинация даже 60 процентов населения России.
Профессор в беседе с URA.RU отметил, что поощрять граждан за вакцинацию, предоставляя им какие-либо средства, льготы или подарки, не следует, несмотря на то, что медики пока не знают, какие осложнения может дать прививка спустя годы. "За что им должны платить? За неизвестность?" – задался вопросом врач. По его словам, когда-то в медицине все было неизвестно, но когда проводились первые вакцинации от чумы и оспы, никто не думал о побочных эффектах.
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