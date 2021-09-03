В августе в мире коронавирусом заразилось максимальное с апреля количество человек – 20 миллионов

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3 сентября 2021, 18:36 Источник: ТАСС

тест на COVID-19, pixabay.com

В пятницу стало известно, что количество подтвержденных случаев заражения COVID-19 в мире за август 2021 года увеличилось примерно на 20 миллионов, что на 4,5 миллиона превысило июльские показатели.

Согласно подсчетам журналистов, выше заболеваемость была только в апреле текущего года, когда в мире выявили более 22 миллионов зараженных.

В настоящий момент эпицентрами пандемии являются Северная Америка и Азия. В ряде стран Западной Европы, где в середине лета регистрировались серьезные вспышки COVID-19, ситуация улучшилась, однако ситуация стала хуже в Восточной, где власти уже начали говорить о четвертой волне.

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