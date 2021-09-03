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Власти Китая предоставили другим странам 1 миллиард доз вакцин против COVID-19

, 15:55 Источник: ТАСС

Власти Китая предоставили другим странам 1 миллиард доз вакцин против COVID-19
вакцины, pixabay.com

Представитель Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР Чжэн Чжунвэй заявил, что власти Китая направили другим странам 1 миллиард доз вакцин против коронавируса.

Чжэн Чжунвэй подчеркнул, что Пекин гарантирует поставку в общей сложности 2 миллиардов доз препаратов против коронавирусной инфекции к концу 2021 года. Уточняется, что в этом году общий объем производства вакцин в КНР превысит 5 миллиардов доз.

Представитель Госкомитета по вопросам гигиены и здравоохранения заметил, что страна успешно справляется с пандемией COVID-19. В общей сложности с начала эпидемии в Китае произошло свыше 30 локальных вспышек заболевания, которые удалось быстро и эффективно взять под контроль.

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