Аргументы Недели В мире 13+

Издание Politico сообщило, что в Британии разработан подробный план действий в случае смерти королевы

, 17:47 Источник: Politico

Издание Politico сообщило, что в Британии разработан подробный план действий в случае смерти королевы
Лондон, pixabay.com

Власти Великобритании разработали план под названием "Лондонский мост", который начнет действовать в случае смерти королевы. В нем содержатся чрезвычайные меры для того, чтобы предотвратить хаос.

Журналисты сообщили, что, хотя 95-летняя королева Елизавета II находится в добром здравии, подготовлены документы, в которых содержится алгоритм действий в течение десяти дней до похорон монарха.

Согласно тексту плана, через несколько часов после смерти королевы в день, который называют днем "Д", о ее смерти будут проинформированы премьер-министр, секретарь кабинета, а также главы силовых ведомств. На улице Уайтхолл в центре Лондона, где расположен ряд ведущих министерств, приспустят флаги. На сайте королевской семьи цвет будет изменен на черный, также на нем появится краткое сообщение, подтверждающее кончину монарха.

В этот же день глава правительства Великобритании встретится с новым королем, который позже выступит с обращением к народу.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ЕТ

В мире

Представитель талибов Муджахид назвал Китай «главным партнером» радикального движения

Представитель талибов Муджахид назвал Китай «главным партнером» радикального движения

Забихулла Муджахид, представитель запрещенного в РФ радикального движения «Талибан», заявил, что Китай является их главным партнёром. По его словам, Пекин готов инвестировать в развитие Афганистана.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью

Спорт

Общество

Общество

Спорт

Общество

Общество

Спорт

Спорт

Общество

Общество