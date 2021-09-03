Издание Politico сообщило, что в Британии разработан подробный план действий в случае смерти королевы

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3 сентября 2021, 17:47 Источник: Politico

Лондон, pixabay.com

Власти Великобритании разработали план под названием "Лондонский мост", который начнет действовать в случае смерти королевы. В нем содержатся чрезвычайные меры для того, чтобы предотвратить хаос.

Журналисты сообщили, что, хотя 95-летняя королева Елизавета II находится в добром здравии, подготовлены документы, в которых содержится алгоритм действий в течение десяти дней до похорон монарха.

Согласно тексту плана, через несколько часов после смерти королевы в день, который называют днем "Д", о ее смерти будут проинформированы премьер-министр, секретарь кабинета, а также главы силовых ведомств. На улице Уайтхолл в центре Лондона, где расположен ряд ведущих министерств, приспустят флаги. На сайте королевской семьи цвет будет изменен на черный, также на нем появится краткое сообщение, подтверждающее кончину монарха.

В этот же день глава правительства Великобритании встретится с новым королем, который позже выступит с обращением к народу.

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