В Швейцарии зарегистрировали более 6,6 тысячи сообщений о побочных реакциях после вакцинации

Аргументы Недели → В мире 13+

3 сентября 2021, 17:36 Источник: РИА "Новости"

вакцинация, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В Швейцарии зарегистрировали свыше 6,6 тысячи сообщений о возможных побочных эффектах от вакцин против коронавируса нового типа. Об этом заявили в Федеральном офисе общественного здравоохранения страны.

В большинстве отчетов о побочных реакциях упоминается более одной реакции. Большинство сообщений – 4 442 – касаются несерьезных реакций, тогда как в 2 161 сообщении речь идет о серьезных.

Чаще всего о побочных эффектах сообщали медицинские работники. В случаях, которые считались тяжелыми, средний возраст пожаловавшихся составил 59,2 года, а в сообщениях о смертях, которые наступили после проведения вакцинации, средний возраст составил 80,3 года.

4 298 сообщений о побочных реакциях касались вакцины против COVID-19 компании Moderna, 2 191 – Comirnaty компании Pfizer/BioNTech. В 114 случаях препарат указан не был.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости