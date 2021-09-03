В Швейцарии зарегистрировали более 6,6 тысячи сообщений о побочных реакциях после вакцинации

В Швейцарии зарегистрировали свыше 6,6 тысячи сообщений о возможных побочных эффектах от вакцин против коронавируса нового типа. Об этом заявили в Федеральном офисе общественного здравоохранения страны.
В большинстве отчетов о побочных реакциях упоминается более одной реакции. Большинство сообщений – 4 442 – касаются несерьезных реакций, тогда как в 2 161 сообщении речь идет о серьезных.
Чаще всего о побочных эффектах сообщали медицинские работники. В случаях, которые считались тяжелыми, средний возраст пожаловавшихся составил 59,2 года, а в сообщениях о смертях, которые наступили после проведения вакцинации, средний возраст составил 80,3 года.
4 298 сообщений о побочных реакциях касались вакцины против COVID-19 компании Moderna, 2 191 – Comirnaty компании Pfizer/BioNTech. В 114 случаях препарат указан не был.
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