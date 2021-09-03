В Грузии зарегистрировали три летальных исхода среди полностью вакцинированных от COVID-19 людей

Аргументы Недели → В мире 13+

3 сентября 2021, 16:32 Источник: ТАСС

вакцинация, pixabay.com

В пятницу, 3 сентября, стало известно, что врачи в Грузии зафиксировали три летальных исхода среди полностью привитых от коронавируса нового типа людей с начала кампании по вакцинации в стране.

Гендиректор Национального центра по контролю над заболеваниями и общественного здоровья Минздрава республики Амиран Гамкрелидзе с сожалением отметил, что в Грузии выявили три случая смерти среди граждан, которые были привиты двумя компонентами вакцин.

В центре на стали уточнять, каким препаратом были иммунизированы умершие в стране люди.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости