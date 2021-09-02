Замглавы Счетной палаты Изотова заявила, что россияне не доверяют вакцинам из-за недостатка информации

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2 сентября 2021, 09:05 Источник: РИА "Новости"

вакцинация, pixabay.com

Заместитель председателя Счетной палаты РФ Галина Изотова в рамках беседы с журналистами заявила, что граждане отказываются от прививки или не доверяют вакцинам потому, что им не хватает информации.

Галина Изотова обратила внимание на то, что недоверие к вакцинам со стороны населения порождают именно проблемы информирования. По ее словам, в публичном пространстве люди чаще всего видят данные о побочных эффектах, которые, однако, являются достаточно редкими по медицинским меркам.

Более того, нет достаточного разъяснения о пользе, эффективности, своевременности и продолжительности действия препаратов, отметила зампредседателя Счетной палаты.

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