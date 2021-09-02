Замглавы Счетной палаты Изотова заявила, что россияне не доверяют вакцинам из-за недостатка информации

Заместитель председателя Счетной палаты РФ Галина Изотова в рамках беседы с журналистами заявила, что граждане отказываются от прививки или не доверяют вакцинам потому, что им не хватает информации.
Галина Изотова обратила внимание на то, что недоверие к вакцинам со стороны населения порождают именно проблемы информирования. По ее словам, в публичном пространстве люди чаще всего видят данные о побочных эффектах, которые, однако, являются достаточно редкими по медицинским меркам.
Более того, нет достаточного разъяснения о пользе, эффективности, своевременности и продолжительности действия препаратов, отметила зампредседателя Счетной палаты.
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