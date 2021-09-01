Латвийский невролог Анита Райта: «Я уверена, что с людьми необходимо говорить о вакцинации»

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1 сентября 2021, 19:39 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Сейм Латвии принял решение отложить рассмотрение законопроекта об обязательной вакцинации. Кабинет министров страны не стал вводить новые ограничения.

На 1 сентября в Латвии на законодательном уровне от педагогов вакцинация не требуется. А работодатели не имеют права увольнять тех, кто отказался от прививки.

Почему правительство Латвии приняло такое решение? Помогли акции протеста против принудительной вакцинации?

Видимо, правительство латвийского премьера Кришьяниса Кариньша осознало, что к осени добиться коллективного иммунитета не получится. Как ни старалось правительство вызвать интерес у латвийцев к вакцинации, увы, ничем особо позитивным это не закончилось! Все потуги «навязать» принудительную вакцинацию народу, конечно, не увенчались успехом. И было принято правительством страны решение отложить рассмотрение законопроекта об обязательной вакцинации. Решили, что следует идти другим путем – разъяснять латвийцам о пользе вакцины.

А у меня встречный вопрос! А почему же это нельзя было сделать еще в 2020 году? Все, что происходило в стране, в плане вакцинации, - раздражение людей и непонимание. Примеры? Пожалуйста! Как долго действует вакцина? Есть ли случаи смерти после вакцинации в Латвии? Почему латвийцев, простите, «гнали» прививаться AstraZeneca, а потом выяснилось, что не следует этого делать… Одни вопросы… Совершенно понятно, что такое незнание, насильственное принуждение раздражает людей и правительство «получает» ответ - сопротивление!

Пока «умные головы», неспециалистов в вопросе медицины, думают, как донести информацию для народа, Балтийское бюро «Аргументы Недели» обратилось за комментариями к латвийскому неврологу Аните Райте.

- Анита, честное слово, но люди просто «запутались» в вопросах вакцинации! Мой личный пример: я из семьи врачей, окружена врачами, и я не могу сказать, а нужно ли вакцинироваться? Нам навязывают буквально вакцинацию, но при этом ничего не объясняют. Я говорю и о министерстве здравоохранения, и о бюро вакцинации… Как такое возможно? Получается, что людей держат, простите, в «темную»…

- Я уверена, что ошибки были сделаны серьезные и теперь время упущено. Все дело в коммуникации. Я уверена, что с людьми необходимо разговаривать о ковиде и о вакцинации. Я согласна, что информация была минимальная. Говорить о том, что преподносит нам г-н Павлютс (министр здравоохранения Латвии-пр. АН) – не хочу! Должны профессионалы говорить с людьми. Как может пианист или лингвист быть профессиональны в вопросах вакцинации, чтобы доступно объяснить людям? Я была удивлена, что руководитель Бюро вакцинации г-жа Юхневича, увы, не знала, что в поликлиниках есть кабинеты вакцинации! Как такое может быть? Понятно, что такое незнание и раздражает людей. И меня раздражает. Думаю, что изменить ситуацию будет сложно – люде пребывают в недоверии. Я знаю людей, которые на 100% были готовы пройти вакцинацию, но отменили свое решение… из-за проблем с коммуникацией и отсутствием разъяснений.

- Анита, так стоит прививаться? Что люди знают о вакцинации? Практически, увы, мизер…

-Вакцинироваться, на мой взгляд, нужно. Спокойно и без давления. Послушайте, еще в 1961 году Латвия, первая в мире, решила проблему (вакцина) полиомиелита! Значит, мы можем и умеем! Я говорю о профессионалах сейчас! Конечно, данная вакцина новая и требуются еще исследования… Но, вирус SARS-CoV-2, который впервые был обнаружен в декабре 2019 года у пациента с пневмонией, а в 2020 году этот вирус был отнесен к коронавирусам. Эти коронавирусы, к которым относится SARS-CoV-2, вызывают ОРВИ… А, что это значит? То, что этот вирус и варианты борьбы с ним рассматривали еще десять лет назад! Медики, исследователи, к счастью, не новички в этом вопросе.

- Но, а как же со смертельными случаями, побочными эффектами?

- Побочные эффекты есть даже у медикаментов, которые продаются без рецепта! Все зависит от реакции человеческого организма на те или иные «элементы»! Например, у нас в семье всегда разводили пчел и никаких проблем не было, даже если случались укусы. В один «прекрасный» день одна пчела укусила моего свекра и пошла реакции – практически анафилактический шок! Никто не ожидал, а пришлось вызывать скорую и спасать человека. Мы не можем точно сказать, как «поведет» себя организм человека в тех или иных случаях. Много факторов: возраст, стрессы, иммунная система и т.д. Я считаю, что перед прививкой человек должен побеседовать о своем здоровье с семейным врачом, и, если есть необходимость, пройти обследование.

- Анита, совсем недавно был случай, который всколыхнул Латвию: молодая женщина скончалась после прививки… спустя время – 40 дней. Врачи объявили латвийцам, что прививка не играет тут роль, но многие не поверили…

- Я знаю этот случай! Конечно, вскрытие я не делала, но как врач могу сказать следующее: женщине было 30 лет, у нее-трое детей и она применяла контрацептивы… Любой контрацептив – гормоны. Более того, она употребляла лекарства, которые могли вызвать побочный эффект – тромбоз. Возможно, что прививка дала толчок к осложнениям… Возможно… Повторяю, что всегда существует риск побочных моментов. У моей мамы была соседка (солидный возраст), которая сделала прививку и, увы, скончалась. Многие соседи думают, что это было вызвано исключительно прививкой, но я как врач знаю, что эта женщина страдала мерцательной аритмией, которая является главным риском инсульта (у дамы случился инсульт и она умерла), и знаю, что она не принимала никакие препараты против своих хронических болезней, никакие! Вот вам и фактор риска! Я знаю, что такое болеть коронавирусом и, конечно, никому не пожелаю пройти через это! Никому! Прививка может облегчить течение заболевания, а это уже немало!

- Анита, есть латвийцы, которые никогда не пойдут вакцинироваться, простите, в места «общественного пользования» (я так называю): центры вакцинации на центральном рынке, торговых центрах и т.д. Лично я не совсем понимаю, такие «пункты». А вы как относитесь к этому?

- Возможно, сама идея была и позитивна, но… Правильно вы говорите, что «места…». Нет, я не понимаю, как и зачем прививать людей на базаре? Это ответственное мероприятие и подход должен быть соответствующий. Для этого есть больницы, клиники, поликлиники… Начали с базара, а куда дальше?

- Благодарю.

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