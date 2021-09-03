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В Афганистане отменили рейс, который должен был стать первым после открытия внутреннего авиасообщения

, 15:19 Источник: Al Jazeera

В Афганистане отменили рейс, который должен был стать первым после открытия внутреннего авиасообщения
салон самолета, pixabay.com

Первый с момента возобновления внутреннего авиасообщения в Афганистане рейс из Кабула в Мазари-Шариф, который должен был состояться в пятницу, 3 сентября, отменили. Об этом сообщили журналисты.

Соответствующую информацию сотрудники СМИ получили от представителя управления гражданской авиации Афганистана. О причинах подобного решения данных не поступало.

Напомним, накануне телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник сообщил, что внутренние рейсы в Афганистане возобновятся с 3 сентября. Впоследствии авиакомпания Ariana Afghan Airlines уточнила, что с пятницы ожидается запуск рейсов по направлению Кабул – Мазари-Шариф – Кабул.

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