В Афганистане отменили рейс, который должен был стать первым после открытия внутреннего авиасообщения

Первый с момента возобновления внутреннего авиасообщения в Афганистане рейс из Кабула в Мазари-Шариф, который должен был состояться в пятницу, 3 сентября, отменили. Об этом сообщили журналисты.
Соответствующую информацию сотрудники СМИ получили от представителя управления гражданской авиации Афганистана. О причинах подобного решения данных не поступало.
Напомним, накануне телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник сообщил, что внутренние рейсы в Афганистане возобновятся с 3 сентября. Впоследствии авиакомпания Ariana Afghan Airlines уточнила, что с пятницы ожидается запуск рейсов по направлению Кабул – Мазари-Шариф – Кабул.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.