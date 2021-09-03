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Глава МИД Чехии: Прага не может разорвать отношения с Москвой

, 08:26

Глава МИД Чехии: Прага не может разорвать отношения с Москвой
Чехия, фото: pixabay.com

Глава МИД Чехии Якуб Кулганек заявил, что в настоящее время Прага не может разрушить отношения с Россией. По его словам, невозможность отказа от контактов с Москвой продемонстрировал российско-американский саммит в июне и визит канцлера Германии Ангелы Меркель в РФ.

«Ни прибалтийские государства, ни Польша не прервали своих контактов с Москвой, хотя их отношения давно носят еще более острый характер, чем наши»,- написал дипломат в своей статье, опубликованной на сайте ведомства.

Кулганек отметил, что ситуация в двусторонних отношениях ухудшалась постепенно, начиная с 2014 года. Глава МИД добавил, что после инцидента со взрывами в населенном пункте Врбетице отношения между странами находятся на «точке замерзания. Дипломат считает, что в случае невозможности отказа от контактов с Россией, «нельзя их строить на основе чрезмерных эмоций».

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