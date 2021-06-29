Захарова сравнила требование Чехии о компенсации ущерба после взрывов во Врбетице с действиями «вымогателей»

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29 июня 2021, 08:42

Мария Захарова, фото: MFA Russia/Globallookpress.com

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала требование замглавы МИД Чехии Мартина Смолека компенсировать ущерб, причиненный взрывами в населенном пункте Врбетице, в причастности к которым пражские власти подозревают российские спецслужбы.

«Что творится в головах чешских политиков, которые не первый месяц придумывают, как еще ухудшить двусторонние отношения, уже невозможно понять. Да и не нужно. Они сами себя вписали в список недружественных стран», - написала она в своем Телеграм-канале.

Захарова отметила, что Чехия «новым диким заявлением и действием» подтверждает свой статус. Дипломат сравнила требование пражских властей о компенсации ущерба с действиями «вымогателей».

«… идеологи этой химеры действуют по принципу русской пословицы «наказать невиновных, наградить непричастных», - добавила она.

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