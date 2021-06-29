Чехия потребовала от России компенсацию ущерба в размере 650 млн крон из-за взрывов на складах во Врбетице

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29 июня 2021, 08:31

Прага, фото: pixels.com

Заместитель главы чешского МИД Мартин Смолек направил ноту российскому послу в Праге Александру Змеевскому с требованием компенсировать ущерб от взрывов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. Отмечается, что местные власти подозревают в организации инцидента российские спецслужбы.

В опубликованном на сайте газеты «Mlada fronta Dnes» сообщении говорится, что Чехия оценила нанесенный стране ущерб в 650 миллионов крон (25,5 миллиона евро). По данным источника, 350 млн крон направят руководству пострадавших населенных пунктов, оставшиеся 300 млн крон – непосредственно пострадавшим гражданам.

Также Прага просит пересмотреть решение российских властей о внесении Чехии в список «недружественных стран». Мартин Смолек заявил, что это является нарушением международного права.

Ранее болгарский торговец оружием Эмилиан Гебрев рассказал, что хранилось на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице.

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