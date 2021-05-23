Болгарский торговец оружием Гебрев рассказал, что находилось на складе во Врбетице

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23 мая 2021, 08:20 Источник: Spiegel

Врбетице, 2014 г. фото: Omelka Josef/CTK/ globallookpress.com

Болгарский торговец оружием Эмилиан Гебрев рассказал, что хранилось на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице, где произошёл взрыв в 2014 году. Пражские власти обвинили российские спецслужбы в организации случившегося.

«Наша компания, как и многие другие фирмы, арендовала во Врбетице склад. Там мы хранили старые боеприпасы времен Варшавского договора, которые приобрели в Чешской Республике. Мы нуждались в них в нашем производстве. Они не предназначались для продажи», - пояснил он.

Гебрев отметил, что впервые услышал версию о причастности российских спецслужб к взрывам во Врбетице после того, как в апреле данные обвинения выдвинули чешские власти. По его словам, до этого момента ситуация оставалась «непроясненным инцидентом».

Ранее российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал новые подробности расследования взрывов на складе боеприпасов во Врбетице и усомнился в серьезности озвученной версии.

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