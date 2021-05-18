Сенатор Пушков высказался о «невероятной» версии взрывов во Врбетице

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18 мая 2021, 07:49 Источник: Twitter

сенатор Алексей Пушков, Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Председатель Комиссии Совфеда по инфополитике Алексей Пушков прокомментировал новые подробности расследования взрывов на складе боеприпасов во Врбетице и усомнился в серьезности озвученной версии.

Чешское радио ранее, ссылаясь на данные мобильного оператора и источники, заявило, что за день до взрыва во Врбетице хозяин фирмы-арендатора Петр Бернатик посетил район в городе Остраве, где находится гостиница Corrado. Там жили Анатолий Чепига и Александр Мишкин, которые подозреваются чешскими спецслужбами в организации ЧП.

"В Праге возникают все более невероятные версии взрывов", – заметил Алексей Пушков. Сенатор уточнил, что теперь предлагается поверить в то, что хозяин складов встречался с российскими агентами, чтобы они, "видимо, помогли ему их взорвать". По мнению Пушкова, сложившаяся ситуация "пахнет дурным водевилем", которому место не в политике, а в плохом театре.

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