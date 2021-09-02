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Издание NetEase назвало «невыполнимой задачей» существующий в США план по военному захвату России за неделю

, 16:35 Источник: «ПолитРоссия»

Издание NetEase назвало «невыполнимой задачей» существующий в США план по военному захвату России за неделю
Американские военные, Lance Cpl. Scott Aubuchon / globallookpress.com

Существующий в Соединенных Штатах план по военному захвату Российской Федерации за неделю является «невыполнимой задачей». Об этом говорится в публикации, размещенной на страницах китайских СМИ.

NetEase пишет, что у «американских стратегов» есть план, предполагающий захват России всего за неделю. Издание назвало это «невыполнимой задачей».

Журналисты полагают, что в США недооценивают своего потенциального противника. Отмечается, что на бумаге американская армия имеет преимущество по количеству самолетов, кораблей и прочей боевой техники. Однако данный перевес вовсе не гарантирует победу Вашингтона над Москвой, указывается в материале NetEase, пересказанном «ПолитРоссией».

Китайское издание спрогнозировало, что в случае агрессии Штатов против РФ конфликт должен перерасти в противостояние с использованием оружия массового уничтожения. Это сделает невозможным выполнение задачи по захвату России за неделю.

Ранее сегодня сообщалось, что эксперт Александр Артамонов высказал точку зрения, согласно которой отечественные военные «элементарно пожалели» британский эсминец Defender, нарушивший в конце июня границу Крымского полуострова.

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