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Эксперт Александр Артамонов: российские военные «элементарно пожалели» нарушивший границу Крыма британский эсминец Defender

, 15:55 Источник: «Украина.ру»

Эксперт Александр Артамонов: российские военные «элементарно пожалели» нарушивший границу Крыма британский эсминец Defender
Британский эсминец Defender, Rob Powell / globallookpress.com

Российские военные «элементарно пожалели» нарушивший границу Крыма британский эсминец Defender. Соответствующую точку зрения в разговоре со СМИ высказал эксперт Александр Артамонов.

В конце июня границу России в Черном море нарушил корабль Defender. По курсу движения судна был открыт предупредительный огонь, после чего оно покинуло акваторию РФ.

«Когда нарушитель углубился более чем на милю в наше морское пространство, его просто элементарно пожалели. Потому что, как мы помним, были произведены все необходимые действия, и по курсу корабля, и было ясно, что дальше будет уже просто удар на поражение»,- отметил Артамонов.

Ранее в четверг сообщалось, что замминистра информации непризнанной ДНР Даниил Безсонов озвучил прогноз, согласно которому в случае полноценного наступления украинской армии она попытается очень быстро взять Горловку и Донецк.

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