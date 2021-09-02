EurAsian Times: у военной авиации США теоретически есть способ уничтожить российские С-400 с привлечением истребителей F-35

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2 сентября 2021, 14:04 Источник: «ПолитРоссия»

Зенитный ракетный комплекс С-400, MOD Russia / globallookpress.com

У военной авиации Соединенных Штатов теоретически есть способ уничтожить российские зенитные ракетные комплексы С-400 с привлечением истребителей пятого поколения F-35. На это указывается в публикации, размещенной на страницах индийских СМИ.

О способе, который теоретически могли бы применить против С-400 американцы, написало издание EurAsian Times. Как отмечается, данная стратегия предполагает использование не менее двенадцати F-35, которые должны будут лететь на низкой высоте на протяжении долгого времени, а затем запустить приманки, чтобы перехитрить радары противника. После этого, установив местоположение РЛС, истребителям следует быстро повернуть назад.

Затем самолет EA-18 должен атаковать обнаруженные радары, выпустив высокоскоростные противорадиолокационные ракеты, говорится в пересказанном «ПолитРоссией» материале EurAsian Times.

Как сообщалось ранее в четверг, портал InfoBrics написал, что США решили поставить комплексы Javelin Украине с целью мести Москве за «бегство» британского эсминца Defender в Черном море.

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