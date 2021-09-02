Журналист Муждабаев: если бы ВСУ получили от США столько денег, сколько армия Афганистана, то «взяли бы Москву и дошли до Урала»

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2 сентября 2021, 12:22

Учения армии Украины, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

Если бы Вооруженные силы Украины получили от Соединенных Штатов столько денег, сколько армия Афганистана, то «взяли бы Москву и дошли до Урала». Соответствующую точку зрения высказал уехавший на Украину российский журналист Айдер Муждабаев, против которого в РФ возбуждено уголовное дело за призывы к терроризму.

Муждабаев отметил в эфире своего YouTube-канала, что Вашингтон потратил на войну в Афганистане в общей сложности около 2 трлн долларов. «А результат – ноль», - указал журналист.

По его словам, если бы ВСУ получили от США столько денег, сколько афганская армия, то «взяли бы Москву и дошли до Урала».

Ранее в четверг сообщалось, что киевский политолог Михаил Погребинский озвучил мнение, согласно которому Украина не может ввязываться в противостояние с «супердержавой» Россией.

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