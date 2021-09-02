Даниил Безсонов: войска ДНР и ЛНР понесут «существенные потери» в первые часы артподготовки ВСУ, если они перейдут в наступление

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2 сентября 2021, 10:19 Источник: «Украина.ру»

Украинская артиллерия, Vladyslav Musiienko / globallookpress.com

Войска республик Донбасса понесут «существенные потери» в первые часы артиллерийской подготовки Вооруженных сил Украины в случае их перехода в наступление. Соответствующий прогноз озвучил Даниил Безсонов, заместитель министра информации непризнанной ДНР.

Если противник решит развязать активные боевые действия, инициатива будет на его стороне, отметил Безсонов. По его словам, в первые часы артподготовки подразделения ДНР и ЛНР понесут «существенные потери».

«Какие потери — одному Богу известно», — добавил замминистра.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что бывший депутат Верховной Рады Юрий Шухевич призвал украинцев развалить Российскую Федерацию.

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