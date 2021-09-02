Даниил Безсонов: войска ДНР и ЛНР понесут «существенные потери» в первые часы артподготовки ВСУ, если они перейдут в наступление

Войска республик Донбасса понесут «существенные потери» в первые часы артиллерийской подготовки Вооруженных сил Украины в случае их перехода в наступление. Соответствующий прогноз озвучил Даниил Безсонов, заместитель министра информации непризнанной ДНР.
Если противник решит развязать активные боевые действия, инициатива будет на его стороне, отметил Безсонов. По его словам, в первые часы артподготовки подразделения ДНР и ЛНР понесут «существенные потери».
«Какие потери — одному Богу известно», — добавил замминистра.
Ранее на текущей неделе сообщалось, что бывший депутат Верховной Рады Юрий Шухевич призвал украинцев развалить Российскую Федерацию.
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