Бывший депутат Рады Шухевич призвал украинцев развалить Российскую Федерацию
1 сентября 2021, 15:45
Бывший депутат Верховной Рады Юрий Шухевич призвал украинцев развалить Российскую Федерацию. С соответствующим заявлением экс-парламентарий выступил в разговоре со СМИ.
Процитированный «ПолитНавигатором» Шухевич отметил, что в 1991 году «империя» «распалась, но распалась не полностью». Как полагает собеседник журналистов, в настоящий момент украинцы должны работать над тем, чтобы развалить РФ.
Юрий Шухевич добавил, что Россия якобы несет угрозу для всего мира.
Согласно российскому законодательству, публичные призывы к нарушению территориальной целостности страны являются уголовным преступлением.
Как сообщалось ранее сегодня, отставной американский офицер Гарри Табах допустил, что США после своего ухода из Афганистана могут «кинуть на растерзание России» Украину.
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