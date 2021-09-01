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Бывший депутат Рады Шухевич призвал украинцев развалить Российскую Федерацию

, 15:45

Бывший депутат Рады Шухевич призвал украинцев развалить Российскую Федерацию
Флаг России, Alexander Rekun / globallookpress.com

Бывший депутат Верховной Рады Юрий Шухевич призвал украинцев развалить Российскую Федерацию. С соответствующим заявлением экс-парламентарий выступил в разговоре со СМИ.

Процитированный «ПолитНавигатором» Шухевич отметил, что в 1991 году «империя» «распалась, но распалась не полностью». Как полагает собеседник журналистов, в настоящий момент украинцы должны работать над тем, чтобы развалить РФ.

Юрий Шухевич добавил, что Россия якобы несет угрозу для всего мира.

Согласно российскому законодательству, публичные призывы к нарушению территориальной целостности страны являются уголовным преступлением.

Как сообщалось ранее сегодня, отставной американский офицер Гарри Табах допустил, что США после своего ухода из Афганистана могут «кинуть на растерзание России» Украину.

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