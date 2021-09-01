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1 сентября 2021, 15:03

Резиденция президента США в Вашингтоне, via www.imago-images.de / globallookpress.com

Соединенные Штаты после ухода из Афганистана могут «кинуть на растерзание России» Украину. Соответствующий вариант развития событий в разговоре со СМИ допустил Гарри Табах, отставной офицер ВМС США украинского происхождения.

Как пишет портал «ПолитНавигатор», Табах полагает, что вслед за выводом войск из Афганистана Вашингтон откажется от поддержки других своих союзников, в том числе Киева. Собеседник журналистов отметил, что американские власти могут «предать» Украину и «кинуть на растерзание России».

Киевские и западные эксперты регулярно заявляют об «агрессивных» планах Москвы. Руководство РФ опровергает подобные утверждения, указывая на их бездоказательный характер.

Ранее в среду сообщалось, что полковник ВСУ Олег Жданов озвучил точку зрения, согласно которой НАТО не будет воевать за Украину, если Россия начнет на нее «наступать».

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