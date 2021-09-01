Полковник ВСУ Олег Жданов: НАТО не будет воевать за Украину, если Россия начнет на нее «наступать»

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1 сентября 2021, 13:45

Украинские военные, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

Североатлантический альянс не будет воевать за Украину, если Российская Федерация начнет на нее «наступать». Соответствующий прогноз озвучил аналитик, полковник Вооруженных сил Украины Олег Жданов.

По словам специалиста, в случае «агрессии» Москвы НАТО окажет военно-техническую помощь Украине «быстрее, чем российские танки доедут до нашей границы». Как отметил процитированный «ПолитНавигатором» Жданов, Киев получит от западного блока поддержку, однако воевать за бывшую советскую республику альянс не будет.

Киевские политики и представители экспертного сообщества регулярно заявляют о враждебных планах Москвы. Российская сторона опровергает подобные утверждения, указывая на их бездоказательный характер.

Ранее в среду сообщалось, что аналитик Тарас Чмут назвал «катастрофической проблемой» для Украины вооружение армии РФ ударными беспилотниками.

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