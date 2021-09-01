Военный эксперт Чмут назвал «катастрофической проблемой» для Украины вооружение армии России ударными дронами

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1 сентября 2021, 12:04

Беспилотник, Kalashnikov Media / globallookpress.com

Вооружение российской армии ударными беспилотниками является «катастрофической проблемой» для Украины. Соответствующую точку зрения высказал Тарас Чмут, киевский военный эксперт.

По словам процитированного «ПолитНавигатором» аналитика, Россия изучила опыт конфликта в Нагорном Карабахе, в ходе которого Азербайджан активно применял дроны, и в настоящий момент перевооружает свою армию. Чмут отметил, что через некоторое время в распоряжении сил РФ будет находиться большое количество ударных беспилотников.

«Эта проблема будет для нас катастрофической», - заявил специалист.

Украинская сторона обвиняет Москву в прямой военной помощи непризнанным ДНР и ЛНР. Российские власти подобные утверждения опровергают.

Ранее в среду сообщалось, что политолог Андрей Ермолаев озвучил точку зрения, согласно которой киевский режим «не знает, не желает и боится Донбасса».

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