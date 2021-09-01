Украинский политолог Ермолаев: киевский режим «не знает, не желает и боится Донбасса»

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1 сентября 2021, 10:57

Пророссийские активисты в Донецке в 2014 году, Pravda Komsomolskaya / globallookpress.com

Власти в Киеве не заинтересованы в урегулировании вооруженного конфликта на территории Донбасса. Соответствующую точку зрения в разговоре с журналистами озвучил украинский политолог Андрей Ермолаев.

По его словам, киевский режим «не знает, не желает и боится Донбасса». Поэтому руководство бывшей советской республики будет «искать все аргументы для того, чтобы дискредитировать мирный процесс», отметил процитированный «ПолитНавигатором» эксперт.

Как сообщалось ранее в среду, украинский военный аналитик Тарас Чмут указал на то, что имеющаяся в распоряжении страны противовоздушная оборона не в состоянии достать российские боевые самолеты.

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