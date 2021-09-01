Киевский военный аналитик Чмут: украинская ПВО не в состоянии достать российские боевые самолеты
1 сентября 2021, 10:21
Противовоздушная оборона, имеющаяся в распоряжении Украины, не в состоянии достать российские боевые самолеты. На это указал киевский военный аналитик Тарас Чмут.
«Русские могут залететь из Курска, пролететь над Конотопом и через Чернигов вернуться», - отметил процитированный «ПолитНавигатором» эксперт.
По его словам, украинская ПВО не в состоянии помешать боевой авиации РФ. Чмут заявил, что «в идеальных условиях» киевские военные смогут лишь обнаружить самолеты благодаря своим радиолокационным станциям и беспилотникам.
Ранее в среду сообщалось, что политолог Дмитрий Корнейчук высказал прогноз, согласно которому Украина в итоге все равно останется один на один с Москвой по вопросу Донбасса.
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