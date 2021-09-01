Киевский политолог Корнейчук: Украина в итоге все равно останется один на один с Россией по вопросу Донбасса

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1 сентября 2021, 09:46

Вид на Московский Кремль, Konstantin Kokoshkin / globallookpress.com

Украина в итоге все равно останется один на один с Российской Федерацией по вопросу Донбасса. Соответствующий прогноз в разговоре с журналистами сделал некоторое время назад Дмитрий Корнейчук, киевский политолог.

По словам эксперта, немецкий канцлер Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и американский лидер Джо Байден произносят «ритуальные фразы о выполнении минских соглашений, но им на самом деле на это уже глубоко наплевать». Корнейчук отметил, что Меркель в скором будущем покинет занимаемый ею пост, Макрон тоже, скорее всего, уйдет со своей должности после ближайших выборов, а Байден «находится на другом континенте».

В итоге Киев все равно останется один на один с Москвой по вопросу Донбасса, предсказал политолог, процитированный порталом «Украина.ру».

Ранее сегодня сообщалось, что ветеран АТО Юрий Кочевенко выступил с утверждением, согласно которому РФ осенью «может снова ударить по Украине».

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