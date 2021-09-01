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Ветеран АТО Юрий Кочевенко: Россия осенью «может снова ударить по Украине»

, 09:19

Ветеран АТО Юрий Кочевенко: Россия осенью «может снова ударить по Украине»
Российский военный, Russian Defence Ministry / globallookpress.com

Российская Федерация осенью «может снова ударить по Украине». С соответствующим утверждением выступил киевский военный эксперт, ветеран АТО («Антитеррористическая операция», бывшее название силовой операции Киева на территории Донбасса) Юрий Кочевенко.

По его мнению, вывод американских подразделений из Афганистана и фактическое завершение строительства газопровода «Северный поток — 2» придаст Москве «самоуверенности в агрессивных действиях» по отношению к соседним государствам. Кочевенко отметил, что РФ осенью «может снова ударить по Украине».

Ветеран АТО полагает, что угрозу для его страны представляют российско-белорусские учения «Запад-2021», стартующие 10 сентября.

Согласно официальной позиции Киева, на России лежит ответственность за развязывание конфликта в Донбассе, начавшегося весной 2014 года. Москва подобные обвинения опровергает.

Ранее в среду сообщалось, что спикер киевской делегации на переговорах по Донбассу Алексей Арестович высказался о действиях Украины в случае военного столкновения с РФ.

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