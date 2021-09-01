Арестович о действиях Украины в случае военного столкновения с Россией: «Мы будем лупить их со страшной силой всем, что есть»

Алексей Арестович, спикер делегации Киева на переговорах по Донбассу, высказался о действиях Украины в случае военного столкновения с Россией вследствие «навязывания» ею вооруженного противостояния «в любом варианте».
«Мы будем лупить их со страшной силой всем, что есть», - отметил Арестович.
По его словам, украинская армия обладает большим количеством средств для оказания отпора и российская сторона об этом знает.
Киевские политики и эксперты регулярно обвиняют РФ в «агрессивных» намерениях. В Москве подобные утверждения опровергают, указывая на их бездоказательный характер.
Ранее сообщалось, что политолог Юрий Светов назвал вывод американских войск с территории Афганистана «четким звонком» для президента Украины Владимира Зеленского.
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