Политолог Юрий Светов назвал вывод войск Соединенных Штатов из Афганистана, приведший к падению действовавшего в южноазиатской стране режима, «четким звонком» для президента Украины Владимира Зеленского. По данному вопросу эксперт высказался некоторое время назад в беседе со СМИ.
«Это четкий звонок для Зеленского. Не надо надеяться на далеких покровителей. Не надо строить отношения со своими соседями, в первую очередь с Россией, через каких-то посредников. Садитесь и разговаривайте вместе с Россией, приходите к общему знаменателю», - отметил Светов.
Ранее в воскресенье сообщалось, что ветеран ополчения Донбасса Сергей Володин озвучил версию, согласно которой США, возможно, хотят «поставить» бывшего главу украинского МВД Арсена Авакова президентом страны вместо Владимира Зеленского.
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