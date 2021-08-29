Политолог Юрий Светов назвал вывод войск США из Афганистана «четким звонком» для украинского президента Зеленского

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29 августа 2021, 17:05 Источник: «Украина.ру»

Президент Украины Владимир Зеленский, Hennadii Minchenko / globallookpress.com

Политолог Юрий Светов назвал вывод войск Соединенных Штатов из Афганистана, приведший к падению действовавшего в южноазиатской стране режима, «четким звонком» для президента Украины Владимира Зеленского. По данному вопросу эксперт высказался некоторое время назад в беседе со СМИ.

«Это четкий звонок для Зеленского. Не надо надеяться на далеких покровителей. Не надо строить отношения со своими соседями, в первую очередь с Россией, через каких-то посредников. Садитесь и разговаривайте вместе с Россией, приходите к общему знаменателю», - отметил Светов.

Ранее в воскресенье сообщалось, что ветеран ополчения Донбасса Сергей Володин озвучил версию, согласно которой США, возможно, хотят «поставить» бывшего главу украинского МВД Арсена Авакова президентом страны вместо Владимира Зеленского.

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