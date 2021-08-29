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Ветеран ополчения Донбасса Сергей Володин: США, возможно, хотят «поставить» Авакова президентом Украины вместо Зеленского

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Ветеран ополчения Донбасса Сергей Володин: США, возможно, хотят «поставить» Авакова президентом Украины вместо Зеленского
Бывший глава МВД Украины Арсен Аваков, Yurii Rylchuk / globallookpress.com

Соединенные Штаты, возможно, хотят «поставить» бывшего главу МВД Украины Арсена Авакова президентом страны вместо Владимира Зеленского. Соответствующую версию высказал ветеран ополчения Донбасса Сергей Володин (позывной «Дед»).

Первым, с кем встретился прибывший в июле в Киев временный поверенный в делах США на Украине Джордж Кент, был Аваков, а не Зеленский, напомнил Володин. Некоторое время спустя министр уволился.

По мнению ветерана, ставшего собеседником YouTube-канала «Аналитическая служба Донбасса», такое развитие событий может говорить о том, что американцы хотят «поставить» Арсена Авакова президентом вместо нынешнего главы государства.

Как сообщалось ранее в воскресенье, киевский политолог Михаил Погребинский предупредил, что нагнетание Владимиром Зеленским противостояния с Россией может закончиться распадом Украины.

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ДЦ

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