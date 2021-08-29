Киевский политолог Погребинский: нагнетание Зеленским противостояния с Россией может закончиться распадом Украины

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29 августа 2021, 13:05 Источник: «Украина.ру»

Президент Украины Владимир Зеленский, Volodymyr Tarasov / globallookpress.com

Нагнетание президентом Владимиром Зеленским противостояния с Российской Федерацией может закончиться распадом Украины. Об этом в разговоре со СМИ предупредил киевский политолог Михаил Погребинский.

По словам эксперта, при Зеленском на посту главы государства противостояние Киева с РФ «выглядит уже совсем не как вынужденное, а просто как провокационное, постоянно нагнетаемое». В качестве примера Погребинский привел недавние торжества по случаю 30-летия независимости Украины, где «нагнеталась наглая русофобская линия по повышению ставок».

Реализация подобного курса может привести к распаду страны, отметил политолог.

Как сообщалось ранее сегодня, военный аналитик Александр Артамонов допустил, что армия России может нанести РЭБ-удар по авиации Вооруженных сил Украины, если они пойдут в наступление в Донбассе.

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