Киевский политолог Погребинский: нагнетание Зеленским противостояния с Россией может закончиться распадом Украины

Нагнетание президентом Владимиром Зеленским противостояния с Российской Федерацией может закончиться распадом Украины. Об этом в разговоре со СМИ предупредил киевский политолог Михаил Погребинский.
По словам эксперта, при Зеленском на посту главы государства противостояние Киева с РФ «выглядит уже совсем не как вынужденное, а просто как провокационное, постоянно нагнетаемое». В качестве примера Погребинский привел недавние торжества по случаю 30-летия независимости Украины, где «нагнеталась наглая русофобская линия по повышению ставок».
Реализация подобного курса может привести к распаду страны, отметил политолог.
Как сообщалось ранее сегодня, военный аналитик Александр Артамонов допустил, что армия России может нанести РЭБ-удар по авиации Вооруженных сил Украины, если они пойдут в наступление в Донбассе.
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