Военный аналитик Артамонов: армия России может нанести РЭБ-удар по авиации Украины в случае наступления ВСУ в Донбассе

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29 августа 2021, 12:39 Источник: «Украина.ру»

Военные учения, MOD Russia / globallookpress.com

Российская армия может применить свои системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) против авиации Вооруженных сил Украины, если они пойдут в наступление на самопровозглашенные ДНР и ЛНР. Такой вариант развития событий допустил отечественный военный аналитик Александр Артамонов.

«РЭБ-удар Россия наносит очень хорошо», - констатировал эксперт.

По его словам, в случае наступательной операции Киева в Донбассе Москва может организовать «зону запрета полетов».

«Откажет вся бортовая авионика. И дай боже, если украинские пилоты сумеют при этом приземлиться. Между тем я не говорю, что кто-то их будет специально уничтожать», - отметил Артамонов.

Специалист подчеркнул, что озвученный им сценарий вмешательства России в конфликт в Донбассе возможен, если в результате действий киевских сил под угрозой окажутся сотни тысяч жителей республик.

Ранее в воскресенье сообщалось, что политолог Ростислав Ищенко высказал точку зрения, согласно которой президент Украины Владимир Зеленский не может закончить вооруженное противостояние на востоке страны из-за страха перед националистами.

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