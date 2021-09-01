Количество жертв урагана «Ида» в США увеличилось до шести

Жертвами урагана "Ида", который в минувшее воскресенье обрушился на побережье Мексиканского залива на территории штатов Луизиана и Миссисипи, стали шесть человек. Об этом сообщили журналисты.
Вице-президент энергетической компании Pike Electric сообщил представителям СМИ о гибели двух электриков организации в штате Алабама. Происшествие случилось накануне утром – работники пытались исправить проблемы с электричеством, возникшие после урагана.
Ранее сообщалось о четырех жертвах разгула стихии. В частности, два человека погибли, и еще десять пострадали в результате обрушения части автодороги на юго-востоке Миссисипи в понедельник вечером. Еще два человека умерли в штате Луизиана.
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