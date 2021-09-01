Аргументы Недели В мире 13+

Количество жертв урагана «Ида» в США увеличилось до шести

, 13:32 Источник: NBC

Количество жертв урагана «Ида» в США увеличилось до шести
последствия урагана "Ида", Julie Joseph/Fema

Жертвами урагана "Ида", который в минувшее воскресенье обрушился на побережье Мексиканского залива на территории штатов Луизиана и Миссисипи, стали шесть человек. Об этом сообщили журналисты.

Вице-президент энергетической компании Pike Electric сообщил представителям СМИ о гибели двух электриков организации в штате Алабама. Происшествие случилось накануне утром – работники пытались исправить проблемы с электричеством, возникшие после урагана.

Ранее сообщалось о четырех жертвах разгула стихии. В частности, два человека погибли, и еще десять пострадали в результате обрушения части автодороги на юго-востоке Миссисипи в понедельник вечером. Еще два человека умерли в штате Луизиана.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ЕТ

Политика

Лавров заявил, что высказывания Зеленского о «грязном» российском газе были сделаны «не от большого ума»

Лавров заявил, что высказывания Зеленского о «грязном» российском газе были сделаны «не от большого ума»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров утром в среду, 1 сентября, заявил, что высказывания президента Украины Владимира Зеленского о "самом грязном в мире" газе из РФ делаются "не от большого ума".

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью

Общество

Общество

Общество

В мире

Экономика

Спорт

Общество

В мире

В мире

Общество

Общество

Спорт

Политика

Лукашенко заявил о поставке Белоруссии российских самолетов, вертолетов, средств ПВО и С-400

Россия в ближайшее время поставит Белоруссии десятки самолетов, вертолетов, средства ПВО и, возможно, зенитно-ракетные комплексы С-400. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил информацию о поставках российских самолетов и вертолетов, самого важного вооружения ПВО, - передает агентство Sputnik Беларусь. Белорусский президент подписал соответствующее распоряжение. Как отметил Лукашенко, если в ходе совместных стратегических учений "Запад-2021" станет очевидно, что Беларуси нужно еще какое-то вооружение, оно будет закуплено в России.

Спорт

Общество

В мире

Общество