В США мужчина пропал без вести после атаки аллигатора во время наводнения

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31 августа 2021, 14:23 Источник: USA Today

аллигатор, pixabay.com

В результате урагана "Ида", который обрушился на американский штат Луизиана, пропал без вести мужчина. Согласно последней информации, местный житель исчез после нападения аллигатора в ходе наводнения.

Представитель местной пожарной службы Джейсон Гауберт подчеркнул, что происшествие случилось недалеко от города Слайделл. Установлено, что во время наводнения, возникшего после урагана "Ида", аллигатор выбрался из воды и напал на мужчину. В результате атаки американец потерял руку.

Жена пострадавшего ушла, чтобы позвать на помощь, а когда вернулась ее супруга уже не было. Информации о местонахождении мужчины или его тела к настоящему моменту не поступало.

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