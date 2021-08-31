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В США мужчина пропал без вести после атаки аллигатора во время наводнения

, 14:23 Источник: USA Today

В США мужчина пропал без вести после атаки аллигатора во время наводнения
аллигатор, pixabay.com

В результате урагана "Ида", который обрушился на американский штат Луизиана, пропал без вести мужчина. Согласно последней информации, местный житель исчез после нападения аллигатора в ходе наводнения.

Представитель местной пожарной службы Джейсон Гауберт подчеркнул, что происшествие случилось недалеко от города Слайделл. Установлено, что во время наводнения, возникшего после урагана "Ида", аллигатор выбрался из воды и напал на мужчину. В результате атаки американец потерял руку. 

Жена пострадавшего ушла, чтобы позвать на помощь, а когда вернулась ее супруга уже не было. Информации о местонахождении мужчины или его тела к настоящему моменту не поступало.

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