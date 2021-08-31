Власти Луизианы сообщили о второй жертве урагана «Ида»

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31 августа 2021, 07:17 Источник: РИА "Новости"

последствия урагана "Ида", JSchwind/Keystone Press Agency

Власти американского штата Луизиана в ночь на вторник, 31 августа, сообщили о второй жертве урагана "Ида". Согласно последней информации департамента здравоохранения, мужчина, о котором идет речь, утонул.

Известно, что житель Луизианы на собственном транспортном средстве пытался проехать через потоки воды, но утонул. Личность погибшего в настоящий момент устанавливается. В департаменте здравоохранения уточнили, что, по мнению коронера, смерть человека наступила в связи со штормом, вследствие чего количество жертв урагана "Ида" достигло двух.

Согласно данным NHC, "Ида" являлась тропической депрессией над территорией штата Миссисипи.

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