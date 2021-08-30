На юг США обрушился ураган «Ида», поменявший течении реки Миссисипи

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30 августа 2021, 12:16

Фото: Соцсети

На американский штат Луизиана обрушился ураган «Ида». Более миллиона человек остались без электричества. Отключение произошло из-за «катастрофического повреждения» линий электропередачи, сообщили в местной энергокомпании. Об этом сообщает «РБК».

Из-за урагана течение реки Миссисипи поменяло направление. Это грозит затоплениями. И вообще это очень необычное гидрологическое явление, когда река начинает течь в обратную сторону.

Президент США Джо Байден объявил о стихийном бедствии и распорядился предоставить федеральную помощь местным властям. Будут предоставлены гранты на временное жилье и ремонт домов, также помощь окажут владельцам бизнеса.

Ураган «Ида» обрушился на побережье Мексиканского залива 29 августа. Изначально ему присвоили четвертую категорию из пяти возможных. Скорость ветра превышала 240 км/ч. Позже ураган стал ослабевать. Скорость ветра опустилась до 180 км/ч, что по-прежнему грозит разрушениями.

В этом году в США замечено аномально рекордное количество стихийных природных бедствий. Засуха, небывало высокие температуры, пожары, наводнения, ураганы, пересохшие реки и рекордно высокая температура океана. Ученые уже не сомневаются, всё это связано с изменением климата и дальше будет только хуже, если человек не остановит нагревание планеты.

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