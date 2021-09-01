Епископ Зеленоградский Савва заявил, что в РПЦ не видят покаяния в речи Байдена об Афганистане

Замуправделами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов) заявил, что в РПЦ не видят покаяния в обращении президента США Джо Байдена к нации о невмешательстве в дела других стран.
Ранее Джо Байден заявил, что уход США из Афганистана завершает эру попыток переустройства других государств силовым путем.
Архиерей отметил, что в РПЦ не видят в обращении американского лидера добра, покаяния и намерения исправления зла. Епископ Зеленоградский Савва (Тутунов) также уточнил, что вряд ли можно ожидать публичного дезавуирования "разрушительных проектов" Соединенных Штатов Америки.
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