Епископ Зеленоградский Савва заявил, что в РПЦ не видят покаяния в речи Байдена об Афганистане

Аргументы Недели → В мире 13+

1 сентября 2021, 12:37 Источник: Telegram

президент США Джо Байден, Stefani Reynolds - Pool via CNP/Keystone Press Agency

Замуправделами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов) заявил, что в РПЦ не видят покаяния в обращении президента США Джо Байдена к нации о невмешательстве в дела других стран.

Ранее Джо Байден заявил, что уход США из Афганистана завершает эру попыток переустройства других государств силовым путем.

Архиерей отметил, что в РПЦ не видят в обращении американского лидера добра, покаяния и намерения исправления зла. Епископ Зеленоградский Савва (Тутунов) также уточнил, что вряд ли можно ожидать публичного дезавуирования "разрушительных проектов" Соединенных Штатов Америки.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости