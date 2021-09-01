Лавров назвал позитивным высказывание Байдена о невмешательстве в дела других стран

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1 сентября 2021, 11:16 Источник: РИА "Новости"

глава МИД России Сергей Лавров, MFA Russia/via Globallookpress.com

Глава МИД России Сергей Лавров сообщил в среду, 1 сентября, что заявления президента США Джо Байдена о том, что "пора завязывать" со вмешательством в дела других стран, являются позитивными.

Аналогичное заявление, как напомнил Сергей Лавров, на днях сделал президент Франции Эммануэль Макрон.

Глава МИД России сегодня отметил, что Москва приветствует подобную позицию. Сергей Лавров также выразил надежду на то, что если вышеуказанные заявления отражают "выстраданный вывод", то на планете в будущем будет "немножко спокойнее".

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