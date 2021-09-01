Алексей Арестович: для наступления ВСУ на республики Донбасса должны сложиться «экстраординарные условия»

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1 сентября 2021, 11:30

Украинский военный, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

Для наступления Вооруженных сил Украины на самопровозглашенные ДНР и ЛНР должны сложиться «экстраординарные условия». С соответствующим заявлением в разговоре со СМИ выступил Алексей Арестович, спикер делегации Киева на переговорах по Донбассу.

По словам Арестовича, наступательная операция ВСУ против республик возможна, если сложатся «экстраординарные условия». К таковым собеседник журналистов отнес нападение со стороны противника.

Алексей Арестович отметил, что украинские власти являются сторонниками политико-дипломатического урегулирования конфликта на востоке страны, поскольку «наступление чревато гибелью мирного населения».

Ранее сегодня сообщалось, что эксперт Андрей Ермолаев озвучил точку зрения, согласно которой киевский режим «не знает, не желает и боится Донбасса».

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