Аргументы Недели В мире 13+

Американский военный вертолет потерпел крушение у побережья Калифорнии

, 08:00 Источник: 3-й флот ВМС США

Американский военный вертолет потерпел крушение у побережья Калифорнии
вертолет, pixabay.com

Американский военный вертолет упал во время полета недалеко от побережья штата Калифорния. Соответствующую информацию предоставили в 3-м флоте Военно-морских сил Соединенных Штатов Америки.

Установлено, что вертолет MH-60S, который осуществлял штатный вылет с борта атомного авианосца Abraham Lincoln, потерпел крушение примерно в 110 километрах от Сан-Диего. Согласно последним данным, воздушное судно упало в море.

Точные причины и обстоятельства случившегося устанавливают специалисты. ВМС совместно со службой Береговой охраны в настоящий момент проводят поисково-спасательную операцию.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ЕТ

В мире

Арестович о действиях Украины в случае военного столкновения с Россией: «Мы будем лупить их со страшной силой всем, что есть»

Арестович о действиях Украины в случае военного столкновения с Россией: «Мы будем лупить их со страшной силой всем, что есть»

Алексей Арестович, спикер киевской делегации на переговорах по Донбассу, высказался о действиях Украины в случае военного столкновения с Россией вследствие «навязывания» ею вооруженного противостояния.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью