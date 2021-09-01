Американский военный вертолет потерпел крушение у побережья Калифорнии

Аргументы Недели → В мире 13+

1 сентября 2021, 08:00 Источник: 3-й флот ВМС США

вертолет, pixabay.com

Американский военный вертолет упал во время полета недалеко от побережья штата Калифорния. Соответствующую информацию предоставили в 3-м флоте Военно-морских сил Соединенных Штатов Америки.

Установлено, что вертолет MH-60S, который осуществлял штатный вылет с борта атомного авианосца Abraham Lincoln, потерпел крушение примерно в 110 километрах от Сан-Диего. Согласно последним данным, воздушное судно упало в море.

Точные причины и обстоятельства случившегося устанавливают специалисты. ВМС совместно со службой Береговой охраны в настоящий момент проводят поисково-спасательную операцию.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости