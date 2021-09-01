Американский военный вертолет потерпел крушение у побережья Калифорнии

Американский военный вертолет упал во время полета недалеко от побережья штата Калифорния. Соответствующую информацию предоставили в 3-м флоте Военно-морских сил Соединенных Штатов Америки.
Установлено, что вертолет MH-60S, который осуществлял штатный вылет с борта атомного авианосца Abraham Lincoln, потерпел крушение примерно в 110 километрах от Сан-Диего. Согласно последним данным, воздушное судно упало в море.
Точные причины и обстоятельства случившегося устанавливают специалисты. ВМС совместно со службой Береговой охраны в настоящий момент проводят поисково-спасательную операцию.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.