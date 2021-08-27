Пилотов потерпевшего крушение в Пермском крае Су-24 везут в больницу

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27 августа 2021, 17:45 Источник: РИА "Новости"

Су-24, mil.ru

Пилотов упавшего в Верещагинском районе Пермского края самолета Су-24 в настоящий момент везут для проведения осмотра в местную больницу. Об этом сообщил в пятницу, 27 августа, осведомленный источник.

Ранее в пресс-службе Центрального федерального округа заявили, что самолет Су-24 совершал полет без боекомплекта. В результате крушения летательного аппарата на земле разрушений нет. Отмечалось также, что летчики успели катапультироваться.

К настоящему моменту пилотов нашли, они живы. Летчиков везут в больницу, которая расположена в Верещагинском районе. Их состояние сейчас оценивается как удовлетворительное.

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