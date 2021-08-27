Аргументы Недели Происшествия 13+

Пилотов потерпевшего крушение в Пермском крае Су-24 везут в больницу

, 17:45 Источник: РИА "Новости"

Пилотов потерпевшего крушение в Пермском крае Су-24 везут в больницу
Су-24, mil.ru

Пилотов упавшего в Верещагинском районе Пермского края самолета Су-24 в настоящий момент везут для проведения осмотра в местную больницу. Об этом сообщил в пятницу, 27 августа, осведомленный источник.

Ранее в пресс-службе Центрального федерального округа заявили, что самолет Су-24 совершал полет без боекомплекта. В результате крушения летательного аппарата на земле разрушений нет. Отмечалось также, что летчики успели катапультироваться.

К настоящему моменту пилотов нашли, они живы. Летчиков везут в больницу, которая расположена в Верещагинском районе. Их состояние сейчас оценивается как удовлетворительное.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ЕТ

Политика

Песков заявил, что в Кремле «негативно» восприняли ситуацию с предвыборными плакатами с Калининградом в составе Германии

Песков заявил, что в Кремле «негативно» восприняли ситуацию с предвыборными плакатами с Калининградом в составе Германии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщение о размещении в Германии предвыборных плакатов с картой довоенных лет, на которой изображена Калининградская область в составе страны.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью