Telegram-канал «112» сообщил, что в Перми разбился бомбардировщик Су-24

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27 августа 2021, 17:05 Источник: Telegram

Су-24, mil.ru

В пятницу, 27 августа, стало известно, что в Перми потерпел крушение российский тактический фронтовой бомбардировщик Су-24. Соответствующую информацию предоставили сегодня осведомленные источники.

Согласно последним данным Telegram-канала "112", два летчика успели катапультироваться. Информации о состоянии пилотов к настоящему моменту не поступало.

Сообщений о причинах и обстоятельствах падения российского тактического фронтового бомбардировщика Су-14 также пока нет.

Предполагается, что самолет потерпел крушение в Верещагинском районе.

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