Два человека погибли при крушении легкомоторного самолета во Франции

На севере Франции в понедельник, 23 августа, потерпел крушение легкомоторный самолет. Согласно последней информации осведомленных источников, в результате случившегося погибли два человека.
Уточняется, что легкомоторный самолет разбился недалеко от аэродрома города Бондю. В момент происшествия, как сообщают сотрудники местных СМИ, на борту воздушного судна находились инструктор и ученик. Оба человека погибли в ходе крушения летательного аппарата.
Данных о том, что именно стало причиной падения самолета, к настоящему моменту не поступало.
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